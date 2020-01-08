Ребенок погиб при хлопке газовоздушной смеси в Казахстане

Восемь человек пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в Казахстане. Об этом сообщает МВД республики. Среди пострадавших один ребенок скончался, остальные госпитализированы. Хлопок произошел в жилом доме. Других подробностей пока не приводится.