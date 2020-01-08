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Ребенок погиб при хлопке газовоздушной смеси в Казахстане

, 12:24 | Марина Неруцких Фото 82

По сообщению МВД республики, еще семь человек госпитализированы с травмами.

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Фото, видео: МВД Казахстана; Telegram @huepub

Восемь человек пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в Казахстане. Об этом сообщает МВД республики. Среди пострадавших один ребенок скончался, остальные госпитализированы.  Хлопок произошел в жилом доме. Других подробностей пока не приводится.

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