Восемь человек пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в Казахстане. Об этом сообщает МВД республики. Среди пострадавших один ребенок скончался, остальные госпитализированы. Хлопок произошел в жилом доме. Других подробностей пока не приводится.
Ребенок погиб при хлопке газовоздушной смеси в Казахстане
Сегодня, 12:24 | Марина Неруцких Происшествия Фото 82
По сообщению МВД республики, еще семь человек госпитализированы с травмами.
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Фото, видео: МВД Казахстана; Telegram @huepub
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