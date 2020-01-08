«Мы вступились за девочку»: сын Жванецкого прокомментировал избиение в Москве

Сын писателя-сатирика Михаила Жванецкого 24-летний Дмитрий рассказал, что его избили в Москве. По словам молодого человека, он и его приятель всего лишь пытались защитить представительницу слабого пола.

«Нас с другом попытались ограбить. Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали», — сказал наследник юмориста.

Дмитрий Жванецкий утверждает, что уже написал заявление в полицию. Сына писателя избили возле одного из столичных ресторанов. После происшествия пострадавший обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у наследника знаменитости открытую рану губы и полости рта.

Информации о нападавших пока нет. Правоохранителям предстоит разобраться в произошедшем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сына писателя Михаила Жванецкого избили в Москве.