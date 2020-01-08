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Звездная романтика: каким знакам зодиака январь пророчит успех в отношениях

, 19:13 | Валентин Черников Видео 1 091

Астролог Павел Глоба указал, что в первый месяц 2020 года на любовном фронте повезет Скорпионам, Девам, Львам и Водолеям.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko, NASA, Chris Caldicott, West Coast Surfer, Gary Houlder, john rowley

Любовный гороскоп на январь 2020 года обещает успех на личном фронте не всем представителям зодиакального круга. Об этом со ссылкой на астролога Павла Глобу пишет портал Znaj.ua. Построить крепкие отношения и получить предложение руки и сердца однозначно смогут четыре знака: Скорпионы, Девы, Львы и Водолеи.

Скорпион

Любовным делам для Скорпионов будет способствовать вторая половина января. Если начать в этот период отношения, они начнут развиваться в спокойном и гармоничном русле. Представителям знака рекомендуется чаще выходить в свет, посещать концерты, праздники, фестивали. Для одиноких людей велика вероятность знакомства.

Дева

Период влюбленности и романтики у Дев в этом году начнется с первой половины января. Это время будет наполнено приятными сюрпризами и подарками. Во второй половине месяца партнерские и супружеские отношения улучшатся. Это время также благоприятно для вступления в брак и объявления о помолвке.

Лев

В первой половине января Львам нужно укрепить связь с партнером. Одиноким же не стоит гнаться за любовью, говорят звезды, это чувство придет само. Стать объектом восхищения и достойной парой для любимого человека поможет общее хобби и умение быть на одной волне в интимных вопросах. Во второй половине месяца у Львов усилится либидо, что сделает интимную жизнь более яркой. Вместе с тем в этот период могут осложниться брачные отношения.

Водолей

Период до 13 января для влюбленных Водолеев будет особенно гармоничным. Астролог Павел Глоба советует активнее использовать его, чтобы понравиться объекту симпатий или сделать важный шаг в отношениях. Однако и вторая половина месяца откроет Водолеям «окно возможностей». Наиболее удачны для свиданий дни с 22 по 26 января, вечер 28 января и 29 января.

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Звездная романтика: каким знакам зодиака январь пророчит успех в отношениях

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