Захарова: удары Ирана по базам США в Ираке демонстрируют эскалацию конфликта

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары Ирана по американским базам свидетельством эскалации конфликта, о которой предупреждало российское внешнеполитическое ведомство.

«В данном случае то, о чем мы говорили в начале, набирает обороты. А именно — эскалация. Как раз об этом мы и говорили», — заявила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Захарова подчеркнула, что действия Вашингтона выходят за рамки международного права.

В ночь на 8 января Иран нанес два удара ракетами класса «земля — земля» по американским базам на западе Ирака и в Эрбиле. Жертвами атаки стали около 80 человек.

Глава МИД исламской республики Джавад Зариф заявил, что Тегеран предпринял соразмерные действия в целях самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН.