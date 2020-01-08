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  4. Жертвами ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке стали 80 человек

Жертвами ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке стали 80 человек

, 9:50 | Василий Заика Видео 310

Отмечается, что снаряды упали на той части военного объекта, где не было американских военнослужащих.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / U.S. Air Force; Reuters

Жертвами ракетного удара Ирана по военным базам США в Ираке стали 80 человек, сообщает Reuters со ссылкой на иранское телевидение. Отмечается, что снаряды упали на той части объектов, где не было американских военнослужащих.

Между тем, в министерстве иностранных дел Ирана объяснили атаку на базы Соединенных Штатов в Ираке. Глава внешнеполитического ведомства страны Джавад Зариф на своей странице в Twitter заявил, что Тегеран предпринял соразмерные действия в целях самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

«Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя от любой агрессии», — написал Джавад Зариф.

Twitter @JZarif

Отношения между Ираном и США накалились после убийства генерала Касема Сулеймани американскими военными в ночь на 3 января во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. Сообщалось, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп.

Американский лидер назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан. Власти Ирана сравнили убийство Сулеймани с объявлением войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что похороны генерала Сулеймани, убитого американскими ВВС, проходят в городе Керман.

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