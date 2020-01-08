Пост Анастасии Волочковой с откровенной фотографией вызывал у ее подписчиков и гнев, и восхищение. Балерина снялась топлес, прикрыв грудь руками. Снимок она сопроводила обращением к завистницам.

«Когда недолюбленные тети пытаются сказать мне, что я плохая, пусть сами свои телеса приведут в состояние сексуальное. Чтобы их мужчины думали только о них. А я за всех в океане отдохну. И на шпагат всех научу сесть грациозный. Только мне для этого потребовалось лет шесть ежедневного труда», — написала Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Часть комментирующих встала на сторону Анастасии и отметила превосходную форму 43-летней звезды. Другая половина заподозрила балерину в использовании фотошопа. А отдельные пользователи указали ей на географическую ошибку: Пхукет, где отдыхает Волочкова, расположен не в океане.

«У вас здесь фигурка лучше, чем у некоторых 20-летних! Вы в потрясающей форме! Завидую белой завистью!»

«Зачем закрыла руками такую красоту?»

«Фото красивое, только вот строение ребер и грудной клетки странное»;

«С таким откровенным фотошопом хоть кто сексуальным станет! Талия уменьшилась, грудь встала, линия спины выгнулась».

«Пхукет отмывают Андаманское и Южно-Китайское моря, там нет океана», — ответили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова не впечатлила фанатов откровенным фото.