Трамп отказался от военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации упомянул о наличии у Пентагона «великолепных и мощных американских ракет», однако дал понять, что Вашингтон не хочет применять это оружие против Ирана.

В то же время, Трамп объявил о введении против Тегерана новых жестких экономических санкций.

«По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение», — сказал американский лидер.

Трамп привел в пример якобы задержание в последние месяцы Ираном судов в международных водах, упомянул и удар по Саудовской Аравии.

При этом Трамп отметил, что «враждебные действия» со стороны Тегерана значительно активизировались после подписания «глупой ядерной сделки» — совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

Комментируя атаку Ирана в ночь на 8 января по американским военным базам в Ираке, президент США сказал, что «ни один американец не пострадал».

В Госдуме сочли это заявление Трампа по Ирану довольно мягким. Заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа считает, что введение новых экономических санкций против Тегерана может позволить избежать применения силы в регионе, пишет Интерфакс.

В ночь на 8 января Иран нанес два удара ракетами класса «земля — земля» по американским базам на западе Ирака и в Эрбиле. Такая мера была предпринята в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. В МИД РФ назвали происходящее эскалацией конфликта, о котором ранее на Смоленской площади уже предупреждали.