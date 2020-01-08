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  4. Новые подробности из «нехорошей» квартиры в Петербурге со скелетом и опарышами

Новые подробности из «нехорошей» квартиры в Петербурге со скелетом и опарышами

, 22:36 | Сергей Зеленский Эксклюзивное фото 29

Появился возможный сын умершего, который заявил, что не видел родителя несколько лет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Science Museum

Предполагаемый сын владельца квартиры в Веселом поселке Невского района Петербурга, в которой было найдено тело человека, рассказал 78.ru подробности обнаружения шокирующей находки. 30-летний мужчина предполагает, что умерший может быть его отцом.

По его словам, они с ближайшим родственником несколько лет не виделись. В прошлом году он прибыл в квартиру дома № 3 по улице Антонова-Овсеенко, где проживал отец, однако его не застал, а соседи рассказали, что того «нет уже где-то полгода».

Тогда мужчина написал заявление в полицию, и смог попасть в квартиру, на балконе которой и обнаружил скелетированное тело.

Соседка этажом ниже еще в октябре 2017 года забила тревогу, когда с потолка ее комнаты в коммуналке стали падать личинки мясной мухи. Женщина обнаружила полчища червей под навесным потолком. Она отправилась к соседу сверху и попыталась прояснить ситуацию, но тот ее заверил, что у него все в порядке, при этом, пустить к себе женщину отказался. В результате петербурженка была вынуждена обратиться за помощью в ЖЭК, где ей порекомендовали сделать уборку и загерметизировать потолок.

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