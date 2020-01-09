Модель Анастасия Квитко, больше известная как «русская Кардашьян» благодаря своим объемным формам, не устает удивлять своих подписчиков все новыми сексуальными нарядами. На этот раз девушка из России опубликовала снимок в Instagram, где предстала в откровенном белом топе на заклепках, который, судя по всему, едва застегнулся на пышной груди модели.

На снимке Анастасия томно смотрит в камеру, приоткрыв рот, и одной рукой поправляет волосы. Подписчики засыпали «русскую Кардашьян» комплиментами, отметив как свежо и сексуально выглядит модель.

«Не могу насмотреться на тебя, моя сладкая», — написал один из комментаторов.

«Боже, как же ты прекрасна», — отметил еще один юзер.

«Ангел спустился с небес», - не смог удержаться другой.

Instagram @anastasiya_kvitko

Подписчики также отметили, что девушка очень преобразилась с новой прической. Буквально недавно Квитко перекрасилась в блондинку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» в экстремальном мини сексуально покрутилась перед камерой.