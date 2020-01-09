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Брошенный женою Башаров улетел в Альпы с дочерью

, 10:31 | Валентин Черников Видео 158

Актера упрекают в попытках создать видимость семейных отношений с бывшей супругой.

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Фото, видео: Instagram @marabash1

Поездка Марата Башарова во Францию с дочерью от первого брака подкрепила догадки журналистов, что у актера все же только видимость семейных отношений с бывшей супругой. Об этом пишет KP.RU.

По данным портала, артист снимает большой дом в альпийских горах с компанией друзей. Накануне отъезда на курорт он рассказал коллегам, что летит туда вместе со всей семьей. Фактически же Башаров отправился кататься на лыжах с 15-летней дочерью Амели от Елизаветы Круцко. Бывшая жена Елизавета Шевыркова с трехлетним сыном осталась в Москве.

В многочисленных интервью артист указывает, что его развод с супругой — не более, чем формальность. Как отмечает издание, дама поддерживает имидж Марата как примерного семьянина, потому что не хочет лишать сына отца и финансовой поддержки.

Шевыркова подала на развод с Башаровым в феврале 2019 года. По словам Елизаветы, на это решение повлияло насилие со стороны мужа. В 2017 году после очередного конфликта в семье теперь уже экс-супруга Башарова обращалась к медикам с травмой руки, а в 2018 попала в больницу с переломанным носом.

Ранее 5-tv.ru писал, что одна из бывших жен Башарова показала первенца.

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