Соблазнительное фото Бейонсе в необычном антураже не оставило равнодушным ее поклонников в Instagram. Певица выложила на своей странице кадр, где сидит на велосипеде, рекламируя бренд одежды. На ней бардовое боди с длинным рукавом и сапоги на шпильке под цвет.

Многократная обладательница Грэмми приняла сексуальную позу, которую поклонники назвали «безумно привлекательной».

Instagram @beyonce

Фолловеры наперебой стали признаваться исполнительнице в любви, не обошлось и без шуток про велосипед.

«Как бы я хотел быть великом!»

«Нереально! Люблю тебя!»

«Я не знаю лучшей женщины!»

«Самая удивительная, как всегда! Ты всех превзошла», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бейонсе появилась на церемонии вручения «Золотого глобуса» в роскошном платье.