Российские школьники научатся безопасному поведению в интернете

Российским подросткам расскажут, как обезопасить себя в сети. В Министерстве просвещения одобрили инициативу Общественной палаты. В школьную программу ОБЖ добавят раздел по киберзащите.



Эксперты говорят — это вынужденная мера из-за набирающего обороты так называемого кибербуллинга, травли в соцсетях. Видео, где школьники издеваются над сверстниками, все чаще появляются в Интернете. Россия уже вошла в десятку стран с самым высоким уровнем кибербуллинга. Жертвой такого преследования может стать каждый.



Корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров — о том, есть ли защита от словесного террора, и как уберечь себя и своих близких. Подробности в репортаже.

Шрамы и следы ожогов от сигарет напоминают Юлии из Уфы о жестокости бывшего мужа. Когда после нее, он принялся избивать детей, женщина решилась уйти от садиста.

«При детях меня избивает. Я и тебя убью, — сыну говорит — маму твою убью», — рассказывает Юлия Закирова.

Женщина забрала детей и сменила адрес. Но до сих пор бывший супруг не дает ей спокойной жизни. Постоянно угрожает в соцсетях и пытается опорочить через фейковые страницы. На все заявления и жалобы женщины в полицию, следственный комитет и прокуратуру, в ответ она слышит — «нет состава преступления».

Похожая история у Марии из Петербурга. Девушке пришлось сменить квартиру, потому что бывший преследовал два года — звонил и выслеживал днем и ночью, говорил, что жить без нее не может, и постоянно грозил убить, если не вернется к нему.

«Я понимала, что за этим может последовать агрессия со стороны этого человека. Очень боялась, опасалась за себя и своего сына», — говорит жертва преследования Мария.

Против такого преследования, или сталкинга, который обычно сопровождается травлей — кибербуллингом — беззащитны все. Даже звезды шоу-бизнеса. Четвертый год известного композитора и продюсера Андрея Резникова преследует женщина, превращает жизнь в ад.

«Выбирай или завтра идем в загс или я тебя зарежу как собаку у подъезда… У меня удар точный — в тюрьме научили…»

Она пишет с различных аккаунтов, и каждый раз ее угрозы все кровавее и яростнее. Музыкант тоже обращался в полицию и прокуратуру.

«Когда вас убьют, тогда приходите», — рассказывает о реакции правоохранительных органов композитор, продюсер Андрей Резников.

Шутка ли, но пока нет факта преступления, полиция мало что может сделать. Поэтому безнаказанные преследователи вычисляют, где живет и работает объект, а дальше буквально загоняют в угол угрозами, переходя от словесного террора к реальному.

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По данным одного из крупнейших IT-холдингов страны, более половины россиян сталкиваются с кибербулингом. В интернете даже запустили флешмоб с соответствующим лозунгом #НетПреследованию и призывают жертв интернет-травли делиться своими историями.

Мало того — эти преследователи собираются в закрытые группы и делятся методами, как эффективней мучить жертв. Депутаты Госдумы всерьез задумались за такие преследования вводить судебные запреты.

«Непосредственно судом, который, например, обяжет преследователя прекратить всяческий контакт с жертвой. В том числе, контакт с помощью сети интернет», — объясняет депутат Госдумы РФ Сергей Боярский.

В случае нарушения грозит наказание — от штрафа до уголовного дела. В международной практике уже давно применяется этот опыт — запрет на любого рода общение, даже в соцсетях, запрет на приближение к жертве, ее детям и дому, где она проживает.

«Здесь в Испании закон стоит на стороне женщины. Даже не будут проверять — обманывает женщина или нет», — рассказывает Ирина Федорова.

Чтобы не спровоцировать волну беспочвенных обвинений, многие российские юристы не торопятся поддерживать новую инициативу и советуют защищаться по действующим законам. Главное — из раза в раз обращаться к правоохранителям с заявлениями не на преследование, а именно угрозы или сбор личных данных. Сменить адрес, реальный и электронный. При повторной атаке — снова писать заявление. Так или иначе ваш случай обязаны будут проверить. Если, конечно, не станет слишком поздно.