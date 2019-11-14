Рудковская пообещала полтора миллиона рублей за сведения об угрожавших ее сыну

Яна Рудковская посулила гонорар за информацию о людях, угрожавших ее сыну. Такое заявление она сделала в своем Telegram-канале «Голубь мира».

«Жду часа расплаты! 1,5 миллиона рублей тем, кто сдаст эту шайку-лейку! Связь через наших адвокатов! Деньги завтра им передам в сейф! Анонимность гарантирую!», — написала бизнесвумен.

Параллельно в Instagram продюсер поставила вопрос о создании в полиции особого подразделения по отслеживанию и реагированию угроз, клеветы и провокаций в социальных сетях.

«Сколько же ходит ненормальных людей по белому свету… Наверняка таких ненормальных много среди нас, а мы этого не знаем. Я считаю, что должны сделать в полиции специальное подразделение, которое будет заниматься безобразиями в соцсетях. Почему любая мразь может написать угрозы жизни ребенку и безнаказанно гулять по улицам? А мы должны думать, как обезопасить малыша? Я буду остро поднимать этот вопрос», — обещала Рудковская.

Instagram @rudkovskayaofficial

Ранее 5-tv.ru писал, что сыну Рудковской и Плющенко угрожают убийством и вымогают у него деньги. Звездная пара уже обратилась в полицию с заявлением о том, что некая дама пишет их сыну в микроблоге сообщения о скорой смерти мальчика. При этом неизвестная утверждает, что избрана стать святой, а гибель ребенка станет божественным наказанием.