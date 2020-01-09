Аварии и разочарование в любви: чем опасно затмение «волчьей» луны 10 января

Астрологи предостерегают об опасностях, которые сулит затмение «волчьей» луны. Оно начнется 10 января в 22:10 по московскому времени. Наступает один из самых сложных периодов, поскольку есть большое обострение из-за текущего високосного года. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил астролог Павсекакий Богданов. По его словам, это затмение необычное и очень рискованное.

«Возможны риски, связанные со здоровьем, возможны техногенные аварии и катастрофы. Если есть возможность, то лучше воздержаться от дальних поездок на автомобиле», — говорит эксперт.

Также в этот день вероятны проблемы у людей, больных хроническими сердечно-сосудистыми и суставными заболеваниями. Возможны и обострения всяких мошеннических действий — для преступников это будет как раз удачный день.

«Для людей, которые хотят уберечь себя от действий мошенников, лучше всего быть начеку», — советует специалист.

При этом 10 января можно рисковать, если это не обманные действия. Например, вам предлагают в этот день какую-то сделку с вложением средств, то скорее всего вам повезет.

Астролог Полина Коваленко предостерегает всех, потому что в дни затмения мы все очень эмоциональны и восприимчивы. Не следует доверять сновидениям и руководствоваться знаками — они могут быть ложными. Также следует помнить, что в это время у большинства людей плохое самочувствие, поэтому следует обратить внимание на свое здоровье и особенно на то, что вы едите, если есть проблемы с желудком. Женщинам акцентировать внимание на область груди и яичников.

«Лучше не планировать никаких оперативных хирургических вмешательств в этих сферах, поскольку органы очень уязвимы», — отмечает астролог.

По словам Коваленко, любые начинания могут оказаться ложными и со временем придет понимание, что это все было ни к чему. Это касается и любовных отношений.

«Не относитесь к ним серьезно, потому что это могут быть всего лишь ваши фантазии. Это могут быть какие-то временные явления и скорее всего вы разочаруетесь потом в этом человеке», — резюмирует астролог.

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