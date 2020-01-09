Тело умершего гостя несколько дней «просидело» за новогодним столом в Белоруссии

Тело умершего гостя на протяжении нескольких дней «сидело» за новогодним столом в одной из деревень под Витебском в Белоруссии. В ходе праздничных гуляний хозяин дома огрел своего приятеля поленом по голове и не сразу понял, что собутыльник мертв, сообщает РИА Новости.

Как отметили в местном УВД, тревогу забила супруга погибшего мужчины, когда ее благоверный несколько дней не появлялся дома. Милиционеры выяснили, что пропавшего местного жителя видели последний раз у соседа, вернувшегося с заработков из России.

Когда оперативники нагрянули в дом, где с 30 декабря бурно праздновалось наступление Нового года, они обнаружили мертвого мужа заявительницы. Тело мужчины находилось в кресле прямо за праздничным столом. По данным правоохранителей, смерть пропавшего жителя деревни наступила ночью 6 января.

Хозяин дома рассказал, что между ним и его приятелем произошла ссора, во время которой он нанес погибшему тяжелую травму. Подозреваемый отметил, что гость сидел за столом в капюшоне. Якобы поэтому он не сразу понял, что его приятель скончался.

В отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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