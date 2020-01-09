Жители Ухты в соцсетях сообщают о крупном пожаре в городе. По предварительной информации, пожару предшествовал сильный хлопок. Информации по пострадавшим пока нет.
Очевидцы сообщают о крупном пожаре в Ухте
Сегодня, 17:33 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 97
По предварительной информации, пожару предшествовал сильный хлопок.
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