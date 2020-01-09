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«Бабушкины панталоны»: Селена Гомес два года воздерживается от секса с мужчинами

, 19:38 | Алиса Старжевская Видео 186

Певица до сих пор не может пережить расставание с Джастином Бибером.

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Фото, видео: Instagram @selenagomez

Успешная американская певица Селена Гомес сделала сенсационное признание — девушка не может забыть бывшего возлюбленного — певца Джастина Бибера. После драматического расставания, артистка так и не связала себя серьезными отношениями — уже два года у знаменитости не было мужчины, пишет издание WSJ.

Певица призналась, что спастись от мыслей об одиночестве помогает работа — сейчас звезда пишет новый альбом. В числе будущих хитов песня «Я хочу бойфренда». По словам Селены, лирическая героиня так же, как и она переживает болезненное расставание. Гомес утверждает, что она не готова к новым отношениям и просто не может найти себе мужчину.

«Мне нужно время на себя. Я люблю оставаться в своей комнате по вечерам. Только я и моя собака. Валяюсь в постели в трусах, похожих на бабушкины», — честно рассказала девушка.

Вера в любовь не покинула известную певицу — она надеется, что еще найдет своего единственного. Все это время девушку поддерживает подруга Тейлор Свифт. Талантливая исполнительница полностью одобряет разрыв с Джастином. По ее словам, он причинил Селене много боли и не достоин прощения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Селена Гомес предстала в образе принцесс.

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