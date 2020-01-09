Лидеры пятого этапа «Дакара» на грузовиках показали бонус от организаторов

Участники команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова, лидирующей по итогам пятого этапа в зачете грузовиков ралли-рейда «Дакар» 2020 года в Саудовской Аравии, поделились новшествами организаторов этих соревнований.

Для того, чтобы экипаж оказался запечатлен на фирменной GIF-анимации с указанием своих имен, нужно ни много ни мало опередить всех на спецучастке в конкретный день гонки и финишировать первым.

Таким образом, в историю пятого этапа и вошли Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев и Ильгиз Ахметзянов.

«Креативная заставка для каждого экипажа — одно из новшеств этого „Дакара“. Только чтобы ее увидеть, придется выиграть спецучасток дня!» — пояснил Сотников в Instagram.

Instagram @dmitry__sotnikov

Подписчики в один голос назвали их «красавчиками» и выразили надежду, что еще не раз смогут увидеть такие заставки.

«Давай, Дима, жми», — написал один из поклонников автоспорта.

«Только вперед! Вы молодцы! Держитесь, ребята!» — пожелал другой.

«Молодец! Хороший этап», — добавил третий.

Как сообщал 5-tv.ru, по итогам пятого этапа в зачете грузовиков идут Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»; 4:12.04), Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер»; +3.06), Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»; +3.15).

В общем зачете лидирует Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»; 20:10.02), Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер»; +14.53), Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто»; +23.58).

Отрезок спецучастка 9 января составил 353 километра.

Ранее гонщики экипажей «КАМАЗ-мастер» подробно рассказали о том, какую трассу на пятый день ралли им удалось преодолеть.