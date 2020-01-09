  1. Пятый канал
  4. Лидеры пятого этапа «Дакара» на грузовиках показали бонус от организаторов

Лидеры пятого этапа «Дакара» на грузовиках показали бонус от организаторов

, 21:42 | Сергей Зеленский Видео 11

Команда «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова преодолела сложнейший спецучасток по саудовским дюнам с результатом 4:12.04.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kamazmastersport

Участники команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова, лидирующей по итогам пятого этапа в зачете грузовиков ралли-рейда «Дакар» 2020 года в Саудовской Аравии, поделились новшествами организаторов этих соревнований.

Для того, чтобы экипаж оказался запечатлен на фирменной GIF-анимации с указанием своих имен, нужно ни много ни мало опередить всех на спецучастке в конкретный день гонки и финишировать первым.

Таким образом, в историю пятого этапа и вошли Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев и Ильгиз Ахметзянов.

«Креативная заставка для каждого экипажа — одно из новшеств этого „Дакара“. Только чтобы ее увидеть, придется выиграть спецучасток дня!» — пояснил Сотников в Instagram.

Instagram @dmitry__sotnikov

Подписчики в один голос назвали их «красавчиками» и выразили надежду, что еще не раз смогут увидеть такие заставки.

«Давай, Дима, жми», — написал один из поклонников автоспорта.

«Только вперед! Вы молодцы! Держитесь, ребята!» — пожелал другой.

«Молодец! Хороший этап», — добавил третий.

Как сообщал 5-tv.ru, по итогам пятого этапа в зачете грузовиков идут Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»; 4:12.04), Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер»; +3.06), Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»; +3.15).

В общем зачете лидирует Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»; 20:10.02), Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер»; +14.53), Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто»; +23.58).

Отрезок спецучастка 9 января составил 353 километра.

Ранее гонщики экипажей «КАМАЗ-мастер» подробно рассказали о том, какую трассу на пятый день ралли им удалось преодолеть.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.23
-0.68 68.06
-1.32
Аварии и разочарование в любви: чем опасно затмение «волчьей» луны 10 января

Последние новости

21:49
Ракета упала у авиабазы «Балад» к северу от Багдада
21:42
Лидеры пятого этапа «Дакара» на грузовиках показали бонус от организаторов
21:34
СНБО Украины не смогло выделить основную версию крушения лайнера МАУ
21:25
«Берем и утаскиваем в джунгли»: Бондаренко рассказал, как завоевал любимую
21:15
Путин поблагодарил ВМФ и Минобороны за успешные учения в Черном море
20:55
Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл из королевской экспозии

Сейчас читают

«Вот какой мужчина вам нужен»: фанаты сосватали за Лолиту Стивена Сигала
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]