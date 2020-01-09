Гонщики экипажей «КАМАЗ-мастер» о трассе «Дакар» на пятый день: «отвесная скала»

Сразу три экипажа «КАМАЗ-мастер» заняли подиум в зачете грузовиков на пятом этапе ралли-марафона «Дакара» в Саудовской Аравии. Спецучасток проходил на протяжении 353 километров по маршруту Эль-Ула — Хаиль.

Первое место занял экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова с показателем 4:12.04. По словам гонщика, несмотря на то, что прошедший спортивный день был «в порядке», дюны, по которым приходилось ехать, были с крутыми спусками, и «местами чем-то напоминали Астрахань».

«Чистых дюн не было, а трасса вышла убойная, рабочая. Местами песок мягкий, а где-то жесткий сырой внутри. Опасно было идти на косогоре, где машину начинало сносить», — приводит его слова kamazmaster.

Вторым расстояние преодолел экипаж «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов с результатом 4:15.10. Пилот отметил, что сегодня было гораздо меньше камней, которые накануне создали немало трудностей, но больше песчаных дорог.

«Были крутые спуски, о чем предупреждали организаторы. Местами, такое ощущение, они были под 90 градусов. Старались преодолевать их аккуратно. Пески были вязкими, но дальше будет сложнее. Колеса справляются, едем дальше», — поделился он.

Замкнул тройку лидеров пилот «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов (+3:15), который назвал пройденный спецучасток сложным.

«Буквально перед финишем первой части этапа задели заднее правое колесо: был сильный прокол, с которым справлялась подкачка. Было много спусков, отвесная скала буквально. На дюнах были очень жесткие тычки», — рассказал он.

В четвертом этапе в зачете грузовиков победила камазовская команда Антона Шибалова.

В третьем этапе «Дакара» лидером гонки стал экипаж «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова.

Во втором этапе ралли-марафона победа досталась белорусским спортсменам — первым пришел «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича. Второе место на финише тогда занял Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-мастер». Андрей Каргинов пришел третьим.

В первом этапе заезд выиграл экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как участники «КАМАЗ-мастер» оценили четвертый этап трассы «Дакар».