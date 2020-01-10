Белла Хадид снялась обнаженной для модного журнала

Американская супермодель Белла Хадид эпатировала поклонников новыми кадрами. Звезда обнажилась для американского журнала о моде, прикрыв тело лишь джинсовой курткой. Ее соблазнительный образ дополняет только ободок, украшенный звездами. Снимки опубликованы в новостном Instagram-аккаунте модели.

Поклонники в восторге от такого «горячего» образа 23-летней знаменитости. Известно, что съемка проходила для календаря. На новостной аккаунт звезды подписаны 63,5 тысячи пользователей соцсети.

Instagram @bhadidnews

Изабелла Хаир Хадид — американская супермодель палестинского происхождения. В 2016 году она стала послом и постоянным лицом модного дома Dior, а через год — Bulgari.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Белла Хадид дала повод для слухов о новом романе, опубликовав загадочное фото.