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Белла Хадид дала повод для слухов о новом романе, опубликовав загадочное фото

, 8:22 | Валентин Черников Фото 97

Поклонники подозревают, что американская супермодель Белла Хадид встречается с другом своей коллеги и приятельницы Кендалл Дженнер.

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Фото, видео: Instagram @bellahadid

Повод для слухов о новом романе дала поклонникам американская супермодель Белла Хадид. 23-летняя красавица выложила в Instagram фотографии своего отдыха на яхте с мужчиной. Девушка разгуливает в откровенных купальниках, не стесняясь сопровождающего.

«Ух ты! Не могу быть более благодарной за эту жизнь, друзья переплетаются… невероятно!» — написала в посте знаменитость.

Instagram @bellahadid

Как уточняет портал Peopletalk.ru, спутник девушки — парень по имени Фаи Хадра, друг ее коллеги и приятельницы, члена семейства Кардашьян Кендалл Дженнер. Фаи и Кендалл не раз предписывали роман. Их часто видели в ресторанах, на прогулках и светских вечеринках. Вместе они ходили на свадьбу к Хейли Болдуин и Джастину Биберу.

Любопытно, что месяцем ранее папарацци запечатлели Хадид и Дженнер в обнимку на одном шезлонге на пляже Майами. На другом снимке одна сидела у другой на коленях. Фанаты подозревают, что в отношениях всех троих молодых людей присутствует нечто большее, чем дружба, о которой упомянула Хадид. Но никто из этого треугольника не раскрывает подробности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белла Хадид заворожила подписчиков откровенным видео.

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