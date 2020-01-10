Три экипажа «КАМАЗ-мастер» заняли подиум в зачете грузовиков на пятом этапе «Дакара»

Российский «КАМАЗ-мастер» вновь оказался лучшим на ралли-рейде «Дакар». По итогам пятого этапа гонок россияне безоговорочно лидируют.

Первым к финишу пришел экипаж Дмитрия Сотникова. Вторым стал еще один россиянин Антон Шибалов.

Замкнул тройку лидеров Андрей Каргинов. В общем зачете его экипаж занимает первое место в соревновании. По словам опытного гонщика, организаторы постарались сделать трассу максимально сложной. С некоторыми препятствиями даже он встретился впервые за все время участия в ралли.

«Таких спусков отвесных мы еще не видели. Идешь, идешь, и сразу вверх нужно уйти. Нужно скорость подобрать, чтобы и удара не было, и успеть выскочить», — рассказал Каргинов.

С маршрутом, который пролегает по пустыням Саудовской Аравии, справились не все гонщики. Из стартовавших на Дакаре 46 грузовиков на ходу остались только 33. 10 января стартует шестой этап. Гонщиков ждет 830 километров по песчаному бездорожью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидеры пятого этапа «Дакара» на грузовиках показали бонус от организаторов.