Никто не пострадал при экстренной посадке вертолета Ми-8 на Таймыре

Никто не пострадал в результате экстренной посадки вертолета Ми-8 на Таймыре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксану Горбунову.

«По предварительным данным, пострадавших нет, вертолет повреждений не получил», — сказала она.

Помощник прокурора добавила, что вертолет принадлежит авиакомпании «КрасАвиа». Он летел из поселка Сындасско в село Хатангу. На 23-м километре полета сработал датчик неисправности одного из двигателей.

Пилот с воздуха выбрал площадку для экстренной посадки и вынуждено приземлился. По данным прокуратуры, на борту находились 17 человек — 14 пассажиров и три члена экипажа.

«Норильская транспортная прокуратура по факту посадки Ми-8 начала проверку соблюдения законодательства безопасности полетов», — сказала Горбунова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной незапланированной посадки вертолета Ми-8 на Таймыре мог стать отказ двигателя.