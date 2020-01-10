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Вертолет Ми-8, экстренно приземлившийся на Таймыре, перевозил школьников

, 11:55 | Игорь Рязов 27

Дети летели из одного поселка Красноярского края в другой после новогодних каникул.

Фото: РИА Новости / Георгий Зимарев

Вертолет Ми-8, совершивший экстренную посадку в Таймырском районе Красноярского края, перевозил школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию села Хатанга.

«Это рейс отдела образования, детей вывозим с поселков после каникул. В школу-интернат. Никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.

Как сообщал 5-tv.ru, вертолет Ми-8 выполнял рейс Сындасско — Хатанга. Во время полета сработал датчик неисправности одного из двигателей. Пилот совершил вынужденную посадку.

На борту находились 17 человек: 14 пассажиров и трое членов экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал. Норильская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

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