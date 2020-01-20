«Лень бриться»: Брежнева удивила фанатов селфи с густыми усами

Вера Брежнева удивила поклонников неожиданным откровением. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, иллюстрирующее, как она выглядит «в отпуске» — на лице секс-символа российской эстрады красуются густые усы.

На снимке Брежнева позирует в светлой бежевой толстовке с распущенными волосами. В руках у артистки книга в розовой обложке.

«Когда в отпуске лень бриться», — шутливо подписала кадр Вера.

Instagram @ververa

Растительность на лице звезды выглядит крайне натурально — однако при ближайшем рассмотрении можно заметить, что на фотографии оттенок кожи над губой певицы намного светлее, чем тон лица Веры. Очевидно, она воспользовалась фоторедактором ради забавного снимка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вера Брежнева в окружении семьи поздравила фанатов с Рождеством.