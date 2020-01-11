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  4. Стриптизерша потребовала от Дженнифер Лопес 40 миллионов долларов

Стриптизерша потребовала от Дженнифер Лопес 40 миллионов долларов

, 4:19 | Игорь Рязов Видео 14

Танцовщица утверждает, что актриса опорочила ее образ в новом фильме.

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Фото, видео: Instagram @jlo; www.globallookpress.com / Kristin Callahan, Annapurna Pictures

Саманта Барбаш, ставшая прототипом главной героини фильма «Стриптизерши», сыгранной Дженнифер Лопес, через суд потребовала от создателей картины 40 миллионов долларов в качестве компенсации. Об этом сообщает BBC.

Барбаш утверждает, что создатели фильма опорочили ее личное достоинство. Она считает, что вымышленные сцены показывают ее «отвратительно и безответственно».

Также Саманта отметила, что создатели фильма использовали ее образ без разрешения. Она уточнила, что местами фильм достаточно точно передает детали ее жизни. Это позволяет провести прямые параллели между ней и героиней Лопес по имени Рамона.

Претензии были высказаны киностудиям STX Films, Gloria Sanchez Proctions и Nuyorican Productions. Последняя компания была основана Дженнифер Лопес. В STX Films ответили, что «собираются защищать свое право рассказывать истории, основанные на реальных событиях, факты которых стали общедоступными».

Как отмечает ФАН, фильм «Стриптизерши» был снят на основе публикации в New York Magazine от 2015 года. В статье рассказывалось о банде отчаявшихся от безденежья стриптизерш. Они одурманивали и обманывали богатых мужчин в стрип-клубах. Главарем группы была Саманта Барбаш, которая в итоге получила пять лет условно за мошенничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дженнифер Лопес примерила сексуальный костюм из латекса.

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