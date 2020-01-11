Пожар на НПЗ в Ухте: Хронология событий и версии случившегося

Почти десять часов тушили спасатели пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Пострадавший сотрудник предприятия до сих пор в реанимации. Минувшей ночью город содрогнулся от серии взрывов, огненный «гриб» было видно за несколько километров от места ЧП. В домах поблизости выбило окна.

Хронология событий и версии случившегося в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Анны Воропай.

Взрыв и сразу же столб пламени высотой в десятки метров. Все это ночью видел и слышал без преувеличения весь город. Что происходит, в первые минуты не понимал никто. Всего за секунду от ярчайшей вспышки ночь стала днем.

Один за другим — серия мощнейших хлопков. От грохота сотрясались стены и мебель, в домах рядом с горящим НПЗ вылетели стекла. Взрывную волну почувствовали в километрах от эпицентра.

Но кроме оглушающих взрывов пугал огромный, выше всех домов в Ухте, столб пламени. Форма этого гигантского факела будто возвещала о наступлении бедствия всепланетного масштаба.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе тушили больше семи часов. О ликвидации объявили после полуночи, но после до утра проливали конструкции. Возгоранию площадью в тысячу квадратных метров присвоили третий — для Республики Коми это наивысший — номер сложности. Только к утру стало известно — пожар мог быть намного больше.

«Там находилась вблизи эстакада нефтеналивная. На ней находились 64 вагона-цистерны со светлыми и темными нефтепродуктами. Проводили эвакуацию вот этих цистерн», — рассказал заместитель начальника Управления пожаротушения ГУ МЧС России по Республике Коми Антон Ушаков.

По официальной версии, на НПЗ произошла разгерметизация одной емкости, где хранились присадки для топлива. Но из-за взрыва и пожара были повреждены все девять колонн. Вылилось и сгорело 500 кубометров нефтепродуктов.

«Следователями изучается документация, имеющая значение для дела. А также проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств произошедшего», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Коми Светлана Коровченко.

Вот только ночью верить официальным источникам информации удавалось не всем. В соцсетях — сообщения о десятках пострадавших и переполненных больницах. Их мэрия назвала «фейком». После первых взрывов люди бросились бежать из города. Не забывая по дороге снимать очереди на заправках.

Пока известно только об одном пострадавшем. Медики диагностировали у работника завода ожог лица и травму груди. Мужчину решили оставить в реанимации еще на сутки.

На месте происшествия начали работать следователи, приступить к осмотру они смогли только к утру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте потушен.