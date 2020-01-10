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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте тушили почти семь часов

, 6:04 Эфирная новость 102

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания на НПЗ.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Ухта содрогнулась от взрывов. В городе нефтяников произошло ЧП. На местном нефтеперерабатывающем заводе бушевал сильнейший пожар. Несколько цистерн с топливом взлетели на воздух. Справиться с огнем удалось лишь спустя семь часов. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

На борьбу с огнем были брошены все силы спасателей. Учитывая сложную обстановку, было решено задействовать пожарный поезд. Позже появилась информация, что во время пожара пострадал сотрудник предприятия. С ожогами он был доставлен в больницу.

Все подробности происшествия в репортаже Светланы Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте.

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