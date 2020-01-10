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Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака

, 15:57 | Светлана Александрова 1 055

Специалисты предсказательных практик предупреждают, что влияние астрономического явления земляне будут испытывать четыре дня подряд.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / x99, N. Dautel, Sameh Rahmi, Momen Faiz

Предстоящее в ночь с 10 на 11 января лунное затмение сулит проблемы сразу нескольким знакам зодиака. При этом, как предупреждают специалисты предсказательных практик, влияние этого астрономического явление земляне будут ощущать на протяжении четырех дней — с 8 по 12 января. В этот период времени осторожность рекомендуется соблюдать всем — поскольку между подсознанием и реальными потребностями в эти дни возникает сильный дисбаланс, который усложнит процесс принятия решений.

Деловые встречи и важные переговоры специалисты советуют отложить до 12 января и не начинать никаких новых проектов и дел, чтобы не пришлось потом исправлять ошибки. Автомобилистов астрологи предупреждают о высоком риске аварий, поэтому по возможности лучше избегать в эти дни самостоятельных поездок. Спортсменам тоже стоит приостановить на несколько дней усиленные тренировки из-за высокой вероятности травм.

Самое негативное влияние предстоящее затмение окажет на Козерогов, Овнов, Раков и Весы. Людям, родившимся под этими знаками, необходимо быть очень внимательными не только в делах, но и в словах — неосторожно брошенное в эти дни слово может обернуться громкой ссорой или затяжным конфликтом.

Проблемы могут возникнуть и со здоровьем. Козерогам, Овнам, Ракам и Весам, у которых есть хронические заболевания, специалисты советуют запастись лекарствами и, по возможности, взять выходные и побыть дома.

На Рыб и Скорпионов затмение серьезного влияния не окажет, однако астрологи не советуют им заниматься в эти дни своей внешностью — результат может оказаться диаметрально противоположным ожидаемому. Близнецам и Водолеям следует опасаться мошенников, а у Тельцов и Дев могут возникнуть проблемы на работе. И всем знакам зодиака специалисты рекомендуют перепроверять сообщения, полученные от Львов и Стрельцов. У последних в ближайшие несколько дней будет ослаблена коммуникативная сторона, даже средства связи в их руках могут выходить из строя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пять интересных астрономических событий ожидают в 2020 году специалисты. В частности, земляне смогут наблюдать шесть затмений: два солнечных и четыре лунных.

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Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака

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