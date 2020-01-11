Супруг Лолиты в прошлом был женат на женщине значительно старше себя

Пятого супруга Лолиты Милявской — тренера по сквошу Дмитрия Иванова — заподозрили в фиктивном браке, в который он вступил еще до отношений с певицей. Об этом в интервью KP.RU рассказал адвокат звезды Сергей Жорин.

По его информации, еще до знакомства с Милявской Дмитрий вступил в брак с женщиной значительно старше себя — разница в возрасте молодоженов составляла 21 год. Брак был заключен в мае 2009 года, а развелся Иванов в январе 2010.

«В это время Иванов, который родом из Белоруссии, получил Российское гражданство, и затем стремительно развелся. Не исключено, что это был типичный фиктивный брак, но подтвердить это можно лишь по судебным запросам — о них мы как раз и ходатайствуем, и надеемся, что суд примет это во внимание», — поясняет Жорин.

Отдельно Сергей подчеркнул, что Лолите Дмитрий не сообщал о том, что в прошлом он был женат.

После того, как Лолита публично объявила о расставании с Ивановым и грядущем разводе, появилась информация о том, что Дмитрий мог вступить в брак с певицей ради ее израильского гражданства. Милявская второе гражданство получила в силу своих национальных корней. А вот Иванову оно досталось на основании женитьбы на гражданке Израиля.

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