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«Глаз не оторвать»: экс-солистка «ВИА Гры» снялась обнаженной на фоне океана

, 18:40 | Анастасия Игонина Фото 360

Певица Татьяна Котова показала атмосферное фото из отпуска на Мальдивах.

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Фото, видео: Instagram @kottova

Татьяна Котова поделилась с поклонниками соблазнительным снимком, сделанном на Мальдивах. Фото экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре артистка отдыхает на постели-гамаке, висящем над Индийским океаном — большую часть снимка занимает лазурная вода и розовое закатное небо. Татьяна позирует обнаженной — она полулежит спиной к камере, прикрываясь белоснежным одеялом. Однако ракурс позволяет заметить, что на певице нет бюстгальтера.

«Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и закаты», — резюмирует Котова.

Instagram @kottova

Поклонники согласились с Татьяной, отметив, что на воду и закаты на Мальдивах действительно можно смотреть не отрываясь. Однако многие отметили, что с не меньшим увлечением можно рассматривать и саму певицу.

«Бесконечно можно смотреть только на тебя!»

«И на вас, Танюша, можно смотреть вечно!»

«Красивая ты, Татьяна, глаз не оторвать!» — восхищены подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Котова заставила учащенно биться мужские сердца.

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