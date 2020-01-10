Видео: Богомолов смонтировал мини-фильм про Собчак под песню Окуджавы

Константин Богомолов смонтировал трогательный мини-фильм про свою супругу. Фрагмент ролика Ксению Собчак опубликовала на своей странице в Instagram.
«Моя молитва». Спасибо Константину Богомолову за монтаж и потрясающее музыкальное оформление!», — написала она.
На видео чередуются кадры, на которых Ксения съезжает с горы на сноуборде (супруги отдыхают сейчас с детьми в Куршевеле), и позирует на яхтах, на пляжах, танцует, лежит на капоте автомобиля и так далее. За кадром при этом звучит известная песня Булата Окуджавы «Молитва», начинающаяся словами:
«Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому, чего у него нет…»
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«Моя молитва». Спасибо @konbog75 за монтаж и потрясающее музыкальное оформление!)
Большинство подписчиков Собчак ролик растрогал, они отметили, что сразу видна рука мастера, восхитились тем, как уверено телеведущая катается на сноуборде, завидуют семейному счастью.
«Ксения, вас в кино нужно снимать!»
«Очень классно получилось! Ксения, как всегда, вы великолепна».
«Шикарное видео, прямо до слез».
«Хороший он у вас…» — пишут фанаты.
Однако не обошлось без скептиков, которые высказали прямо противоположное мнение.
«Какая чушь. Уровень монтажа — школьник с Виндоус Мейкером».
«Как прощальный ролик выглядит все это!»
«Интересно, Булат Окуджава, согласился бы на совместный проект с Вами Ксения?»
«А с горы едет каскадер, я так понимаю?» — строят предположения критики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Куршевеле Ксения Собчак поставила на лыжи всю семью — и Константина Богомолова, который признался, что раньше с гор не катался, и его девятилетнюю дочь от первого брака Аню, и своего трехлетнего сына от Максима Виторгана Платона.