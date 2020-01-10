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Видео: Богомолов смонтировал мини-фильм про Собчак под песню Окуджавы

, 23:10 | Светлана Александрова Видео 63

Мнения интернет-пользователей разделились: одни считают ролик шедевром, другим показалось, что клип монтировал школьник.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Константин Богомолов смонтировал трогательный мини-фильм про свою супругу. Фрагмент ролика Ксению Собчак опубликовала на своей странице в Instagram.

«Моя молитва». Спасибо Константину Богомолову за монтаж и потрясающее музыкальное оформление!», — написала она.

На видео чередуются кадры, на которых Ксения съезжает с горы на сноуборде (супруги отдыхают сейчас с детьми в Куршевеле), и позирует на яхтах, на пляжах, танцует, лежит на капоте автомобиля и так далее. За кадром при этом звучит известная песня Булата Окуджавы «Молитва», начинающаяся словами:

«Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет,

Господи, дай же ты каждому, чего у него нет…»

 
 
 
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«Моя молитва». Спасибо @konbog75 за монтаж и потрясающее музыкальное оформление!)

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Instagram @xenia_sobchak

Большинство подписчиков Собчак ролик растрогал, они отметили, что сразу видна рука мастера, восхитились тем, как уверено телеведущая катается на сноуборде, завидуют семейному счастью.

«Ксения, вас в кино нужно снимать!»

«Очень классно получилось! Ксения, как всегда, вы великолепна».

«Шикарное видео, прямо до слез».

«Хороший он у вас…» — пишут фанаты.

Однако не обошлось без скептиков, которые высказали прямо противоположное мнение.

«Какая чушь. Уровень монтажа — школьник с Виндоус Мейкером».

«Как прощальный ролик выглядит все это!»

«Интересно, Булат Окуджава, согласился бы на совместный проект с Вами Ксения?»

«А с горы едет каскадер, я так понимаю?» — строят предположения критики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Куршевеле Ксения Собчак поставила на лыжи всю семью — и Константина Богомолова, который признался, что раньше с гор не катался, и его девятилетнюю дочь от первого брака Аню, и своего трехлетнего сына от Максима Виторгана Платона.

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