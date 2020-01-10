Врачей скорой помощи предлагают приравнять к представителям власти

Приравнять врачей по статусу к представителям власти предлагает президент «Национального агентства по безопасности прав пациентов и независимой экспертизе» Алексей Старченко. По его мнению, это необходимо, чтобы оградить медиков от нападений неуравновешенных пациентов, участившихся последнее время.

«Почему если это депутат, то ему по физиономии съездить нельзя, потому что ты будешь наказан сурово. А если это врач, то ему по физиономии можно съездить что ли?» — сказал Старченко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также отметил появление некоторого «перехлеста» в судебных процессах против медучреждений, однако такие тяжбы считает нормальным явлением. Медик напомнил, что еще 20 лет назад пациенты были лишены элементарных гражданских прав и не имели возможности подать иск к больнице.

«Люди узнали, что можно жаловаться на врачей, можно судиться с больницей. Это нормальный гражданский процесс», — отметил Алексей Старченко.

В ноябре 5-tv.ru рассказывал о избиении врача скорой помощи в Томской области за отказ реанимировать скончавшегося мужчину. Несколько недель спустя группа аналогичный случай произошел на Сахалине, где бригаду скорой вызвали к мертвой женщине.