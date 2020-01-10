  1. Пятый канал
  4. Ребенок застрелил двух одноклассников в школе в Мексике

Ребенок застрелил двух одноклассников в школе в Мексике

, 18:41 | Марина Неруцких Внимание: шокирующие кадры! 36

По предварительной информации, еще три школьника ранены.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Twitter @torreon, @PerezPacheco_JC

Ребенок двенадцати лет открыл стрельбу по одноклассникам в одной из школ Мексики. По одной информации,  двое детей погибли, еще трое получили ранения. Другие источники сообщают, что среди погибших школьный учитель и сам стрелок. 

Twitter @elaguachile_mex

Читайте также

Девять человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП с автобусом под Пермью

В Москве допросили двух студентов МГИМО, подозреваемых в избиении сына Жванецкого
-2° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака

Последние новости

19:25
«Фигура — бомба»: Бочкарева опубликовала пикантный кадр после признания вины в хранении кокаина
19:10
Врачей скорой помощи предлагают приравнять к представителям власти
18:55
«Лена раздула»: Бывший муж Ваенги оценил «шантаж» ее старого коллеги
18:51
Правительство РФ готово оперативно приступить к эвакуации россиян из стран ближневосточного региона
18:41
Ребенок застрелил двух одноклассников в школе в Мексике
18:40
«Глаз не оторвать»: экс-солистка «ВИА Гры» снялась обнаженной на фоне океана

Сейчас читают

Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга
Гороскоп на 10 января: Луна в Рыбах поможет приблизиться к цели

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]