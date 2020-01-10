Ребенок застрелил двух одноклассников в школе в Мексике

Ребенок двенадцати лет открыл стрельбу по одноклассникам в одной из школ Мексики. По одной информации, двое детей погибли, еще трое получили ранения. Другие источники сообщают, что среди погибших школьный учитель и сам стрелок.

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