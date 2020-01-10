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В Минобороны РФ опровергли заявление американцев об опасном сближении кораблей

, 22:44 | Светлана Александрова Видео 267

В сообщении российского военного ведомства говорится, что именно американский эсминец грубо нарушил международные правила предупреждения столкновения судов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Twitter@US5thFleet

Министерство обороны России назвало не соответствующим действительности заявление американских военных об опасном сближении российского военного корабля с американским эсминцем в Аравийском море.

«Растиражированное заявление представителей Пятого флота ВМС США о якобы имевшем место „опасном“ сближении российского корабля с эсминцем „Фаррагут“ в Аравийском море не соответствует действительности», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что именно американское судно, находясь слева от российского корабля совершило маневр на пересечение его курса, грубо нарушив тем самым международные правила предупреждения столкновения судов.

«Непрофессиональные действия экипажа американского эсминца являются сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания», — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба пятого флота ВМС США сообщила в Twitter об инциденте с российским кораблем.

«В четверг, 9 января, во время проведения рутинных операций в Северном Аравийском море к кораблю USS Farragut (DDG 99) агрессивно приблизился корабль ВМФ России», — говорится в заявлении.

В середине декабря, как сообщал 5-tv.ru, американцы заявляли об опасных маневрах у берегов США российского разведывательного судна «Виктор Леонов».

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