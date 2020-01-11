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Чем опасна диета обладательницы стройной фигуры Виктории Бэкхем

, 8:56 | Сергей Зеленский Видео 20

Супруга легендарного футболиста, мать четверых детей в свои 45 лет даст фору любой девушке.

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Фото, видео: Instagram @victoriabeckham

Бывшая участница Spice Girls, супруга всемирно известного футболиста Дэвида Бэкхема Виктория обладает завидной силой воли в уходе за собой. 45-летняя мать четверых детей тщательно следит за своим питанием и с раннего утра не менее двух часов уделяет разнообразным физическим занятиям.

Instagram @victoriabeckham

Как Виктория рассказывает в интервью, она не завтракает, а лишь выпивает стакан теплой воды с двумя ложками яблочного уксуса, и до того, как проснутся дети, приступает к спортивным упражнениям. Затем она кормит завтраком их с Дэвидом троих сыновей и дочь, развозит их в школу, а потом вновь возвращается к гимнастике. Только после такого насыщенного утра она позволяет себе выпить миндальное молоко с семенами чиа.

В течение дня и вечера основательница своего бренда одежды позволяет себе салаты и легкие закуски, так как она уже давно отказалась от мяса и фастфуда.

Результатом такого аскетизма в еде и рвения в спорте, как известно, является ее точеная фигура.

Однако врачи предостерегают — такой способ поддержания себя в форме может быть крайне опасен. Во-первых, употребление такого количества уксуса натощак напрямую провоцирует язву желудка. Во-вторых, первый прием пищи с утра как раз и отвечает за метаболизм в предстоящие сутки, а потому важно обязательно завтракать, прежде чем приступать к активным действиям.

Ранее Виктория Бэкхем поделилась рецептом завтрака для стройной фигуры.

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