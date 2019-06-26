Виктория Бекхэм поделилась рецептом завтрака для стройной фигуры

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Звезда Spice Girls и супруга именитого футболиста опубликовала рецепт домашнего диетического хлеба для сытного, но низкокалорийного завтрака.

Фото : Instagram @victoriabeckham

Виктория Бекхэм — признанная икона женской красоты. Слава одной из самых стильных и стройных звезд мировой эстрады закрепилась за ней еще во времена популярности группы Spice Girls. Миллионы женщин стремятся быть похожими на Викторию и внимательно прислушиваются к любым ее бьюти-советам.

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На своей странице в Instagram Бекхэм поделилась со своими подписчицами новой хитростью — завтраком, который способствует похудению. Виктория посоветовала девушкам делать домашний хлеб для сэндвичей с пюре авокадо, передает Teleprogramma.pro.

Домашняя выпечка тоже должна быть непростой. Как отметила Бекхэм, в основу состава должны входить мякоть одной тыквы и аррорут (крахмальная мука, которая добывается из ряда тропических фруктов и овощей — Прим. ред.). Также в тесто следует добавить семена льна, кунжута и подсолнуха, гречишную муку и лимонный сок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сын Виктории Бэкхем — Бруклин — публично подрался со своей девушкой в Каннах.

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Виктория Бекхэм поделилась рецептом завтрака для стройной фигуры

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