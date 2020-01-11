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Участник убийства россиянина в США получил 100 лет тюрьмы

, 7:28 | Нюра Незванова 25

Молодого человека, которому было 18 лет, расстреляли в автомобиле.

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Одного из участников нападения и убийства россиянина и его друга приговорили к 100 годам тюрьмы. Такое решение принял суд округа Монтгомери в американском штате Мэриленд, пишет издание wtop.com.

Злоумышленники расправились с 18-летним Артемом Зиберовым и 17-летним Шади Ади Наджара в 2017 году.

По версии следствия, молодых людей на автомобиле заманили в северный пригород Вашингтона Роквилле, пообещав перекупить билеты на выпускной. Когда молодые люди подъехали, по машине открыли стрельбу. На теле россиянина позже обнаружили десять пулевых ранений, в его друга попали четыре раза.

Сообщается, что главной целью преступников был Наджар, так как злоумышленники думали, что он якобы ограбил девушку одного из них, россиянин же оказался случайной жертвой.

По делу об убийстве проходили четыре человека — Рони Галисию, Эдгара Гарсия-Гаона, Роджера Гарсию и Хосе Каналес-Янеса. Троих из них ранее приговорили к пожизненному заключению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разборки в гаражах в Подмосковье из-за оплаты света закончились стрельбой.

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