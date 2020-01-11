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Украинский сторонник членства в НАТО заявил об «отсутствии» надводного флота РФ

, 8:30 | Сергей Зеленский Видео 70

В Незалежной считают, что лишь российские атомные подлодки представляют угрозу в мире.

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что у России «нет надводного флота», а Черноморский флот пребывает в «плачевном состоянии», пишет ФАН.

По словам Романюка, флоты членов Североатлантического альянса — Румынии или Турции — мощнее российского, поэтому говорить о том, что «Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе — просто какая-то гипербола».

Единственное, что, по мнению этого «военного эксперта», есть у России — это атомные подводные лодки.

«В России вообще нет надводного флота. Единственное, что у них есть, — это флот атомных подводных лодок, который действительно представляет реальную глобальную и стратегическую угрозу в мире», — считает ярый сторонник НАТО.

9 января Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов». В маневрах были задействованы порядка 50 кораблей и 40 летательных аппаратов.

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