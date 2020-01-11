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Найдена самая ранняя версия песни Высоцкого «Райские яблоки»

, 10:20 | Анастасия Игонина 25

Предположительно, обнаруженные записи сделаны в 1976 году — на год или два раньше, чем уже известные вариации композиции.

Фото: РИА Новости / Галина Кмит

Найдена самая ранняя версия песни Владимира Высоцкого «Райские яблоки». Запись обнаружена в архиве народного артиста РФ Ивана Бортника.

О находке сообщил Сергей Жильцов — исследователь творчества Высоцкого. По его словам, запись нашли во время подготовки выставки «Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу…», которая посвящена дружбе поэта и Бортника.

До этого момента, отметил Жильцов, публике было известно только о двух вариантах песни. Более ранняя версия, написанная примерно в 1977–1978 году, начинается со слов «Я умру, говорят…» — считается, что она посвящена знакомству с Владимиром Тумановым. Вторая вариация, получившая всенародную любовь и популярность, начинается словами «Я когда-то умру…» — она была написана в 1979 году.

Найденная в архиве Ивана Бортника запись, предположительно, была сделана в 1976 году. Эта версия песни имела другое название — «В раю».

«У этой записи три варианта. Высоцкий начинает ее как вальс, второй вариант близок к тому, что спето Туманову, и третий вариант, со свистом, автор фиксирует разные мелодии. Таким образом выкристаллизовывается мелодия и даже иногда текст», — цитирует ТАСС Жильцова.

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