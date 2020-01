Поклонники Элвиса Пресли отмечают важную дату — 8 января исполнилось 85 лет со дня рождения легендарного артиста.

Будущая звезда родилась в 1935 году в городе Тьюпело, штат Миссисипи. В 1948 году семья Пресли переехала в Мемфис, штат Теннесси — именно там и начался путь Элвиса к славе. Мальчик брал уроки на гитаре и выступал на школьных концертах.

В 1953 году он решил зайти на студию звукозаписи Memphis Recording Service, чтобы записать песню — по словам самого Элвиса, в подарок матери. Через несколько месяцев в той же студии он записал еще две композиции, но все они не принесли ему успеха. Более того — в этот период Пресли крайне неудачно пытался устраивать выступления в клубе и пройти прослушивание — более опытные артисты как один уверяли его, что он не создан для музыки.

Судьбоносной для Элвиса стала репетиция на Sun Records — на студию его пригласили, чтобы поработать над песней Without You. Владелец студии результатом доволен не был, но дал молодому артисту еще один шанс — с другими музыкантами. Вторая репетиция также проходила довольно вяло. Однако в перерыве Пресли вдруг стал наигрывать популярную в то время блюзовую композицию That’s All Right, Mama — из озорства он переложил ее на совершенно непривычный ритм. Вариация так понравилась всем присутствующим, что песню было решено записать. Именно эта композиция в новом прочтении и сделала Элвиса Пресли настоящей звездой.

Карьера молодого артиста стремительно шла в гору — он записывал новые пластинки, выступал на телевидении и снимался в кино. Однако на самом пике популярности кумир миллионов девушек вдруг пропал из медийного пространства — Элвиса призвали на службу в армии. Пресли на два года лишился возможности работать над новыми песнями и продолжать творческий путь.

Вернувшись из армии в 1960 году, Элвис неожиданно осознал, что теперь обладает популярностью иного рода — он навсегда стал иконой музыки пятидесятых. За то время, что он провел на службе, вкусы публики изменились и в моду вошли другие музыкальные направления.

Артист переехал в Голливуд и сделал упор на карьеру в кинематографе — он не только играл в фильмах, но и сам записывал для них саундтреки. Однако ленты с участием Элвиса были крайне похожи друг на друга по структуре и сюжету, а музыкальное сопровождение грешило непредсказуемостью качества — нередко в картинах звучали песни, которые сам Пресли считал недостойными огласки. Уже к 1964 году популярность новых работ артиста практически сошла на нет.

Иконы рок-н-ролла не стало в 1977 году. По официальной версии, Элвис Пресли скончался в возрасте 42 лет из-за проблем с сердцем — музыкант долгое время страдал зависимостью от лекарств, которые ему выписывали врачи. Однако поклонники до сих пор обсуждают неофициальные альтернативные версии, согласно которым Элвис просто устал от внимания и инсценировал собственную смерть.

