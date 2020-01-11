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  4. Двое детей и трое взрослых госпитализированы в Самаре после отравления угарным газом

Двое детей и трое взрослых госпитализированы в Самаре после отравления угарным газом

, 9:41 | Марина Неруцких Срочная новость 47

По данным главка МЧС, утечка газа произошла из-за неисправного газового оборудования.

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

Пять человек, включая двух малолетних детей, попали в больницу после отравления угарным газом в Самаре. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение ГУ МЧС России по Самарской области.

«В 04:55 мск поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек, в том числе двух детей», — сообщает ведомство. ЧП произошло в доме по ул. Гвардейской. В результате мужчина и две женщины были доставлены в Самарскую областную клиническую больницу им. Середавина», — цитирует ведомство агентство.

По информации МЧС, дети в возрасте двух лет и одного года находятся в состоянии средней степени тяжести.

Предварительно, утечка газа произошла из-за неисправности газового оборудования — дымоотводящий рукав не соответствует диаметру дымохода.

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