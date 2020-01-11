Власти Абхазии проведут переговоры с оппозицией 11 января

Переговоры властей Абхазии с представителями оппозиции запланированы на субботу, 11 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности республики Мухамеда Килбу.

«На сегодняшний день запланированы переговоры между представителями власти и оппозиции, возможные встречи — повторяю, возможные — представителей российской делегации с представителями различных политических сил», — сказал Килба.

Секретарь Совбеза Абхазии выразил надежду на то, что переговоры принесут позитивные результаты уже к вечеру. Он уточнил, что имеет в виду «снятие горячей фазы существующего конфликта».

Как сообщал 5-tv.ru, ранее протестующие в Абхазии захватили здание администрации президента страны Рауля Хаджимбы. Они потребовали его отставки и новых выборов. Парламент республики тоже призвал главу государства покинуть свой пост.

Рауль Хаджимба отказался уходить от власти и предложил провести переговоры. 10 января он встретился с представителями оппозиции. Тем временем Верховный суд Абхазии отменил итоги состоявшихся выборов президента. Рауль Хаджимба заявил, что опротестует это решение. Если у него не получится, новые выборы главы государства пройдут до середины 2020 года.