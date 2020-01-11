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«Ну, просто огненная»: Полина Гагарина похвасталась счастливым фото из отпуска

, 11:45 | Анастасия Игонина Фото 313

Артистка отправилась отдыхать на Мальдивы.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Полина Гагарина поделилась с поклонниками солнечным снимком с Мальдивских островов. На своей странице в Instagram певица рассказала о начале отпуска.

В кадре Полина в красном купальнике высоко подпрыгивает, согнув ноги в коленях и широко раскинув руки. На заднем плане кадра — традиционные домики-бунгало, пальмы и небольшой бассейн с лазурной водой.

«Ну, понеслась!» — радостно резюмировала певица.

Instagram @gagara1987

Поклонники Гагариной искренне порадовались за любимую артистку. Фолловеры отметили, что Полина усердно трудилась и честно заработала свой отпуск. Также пользователи обратили внимание на идеальную фигуру звезды.

«Молодец, напела!»

«Красота! Прямо тепло чувствуется!»

«Ну, просто огненная, вау!» — пишут они в комментариях под новым фото.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гагарина удивила поклонников признанием о дочке.

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