«Ну, просто огненная»: Полина Гагарина похвасталась счастливым фото из отпуска

Полина Гагарина поделилась с поклонниками солнечным снимком с Мальдивских островов. На своей странице в Instagram певица рассказала о начале отпуска.

В кадре Полина в красном купальнике высоко подпрыгивает, согнув ноги в коленях и широко раскинув руки. На заднем плане кадра — традиционные домики-бунгало, пальмы и небольшой бассейн с лазурной водой.

«Ну, понеслась!» — радостно резюмировала певица.

Instagram @gagara1987

Поклонники Гагариной искренне порадовались за любимую артистку. Фолловеры отметили, что Полина усердно трудилась и честно заработала свой отпуск. Также пользователи обратили внимание на идеальную фигуру звезды.

«Молодец, напела!»

«Красота! Прямо тепло чувствуется!»

«Ну, просто огненная, вау!» — пишут они в комментариях под новым фото.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гагарина удивила поклонников признанием о дочке.