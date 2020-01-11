«Ну, просто огненная»: Полина Гагарина похвасталась счастливым фото из отпуска

Полина Гагарина поделилась с поклонниками солнечным снимком с Мальдивских островов. На своей странице в Instagram певица рассказала о начале отпуска.
В кадре Полина в красном купальнике высоко подпрыгивает, согнув ноги в коленях и широко раскинув руки. На заднем плане кадра — традиционные домики-бунгало, пальмы и небольшой бассейн с лазурной водой.
«Ну, понеслась!» — радостно резюмировала певица.
Поклонники Гагариной искренне порадовались за любимую артистку. Фолловеры отметили, что Полина усердно трудилась и честно заработала свой отпуск. Также пользователи обратили внимание на идеальную фигуру звезды.
«Молодец, напела!»
«Красота! Прямо тепло чувствуется!»
«Ну, просто огненная, вау!» — пишут они в комментариях под новым фото.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гагарина удивила поклонников признанием о дочке.