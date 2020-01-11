  1. Пятый канал
  4. Микроавтобус и легковушка столкнулись в Орловской области, есть погибшие

Микроавтобус и легковушка столкнулись в Орловской области, есть погибшие

, 12:01 | Игорь Рязов 18

ДТП произошло из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: МЧС РФ

Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Орловской области. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло после выезда микроавтобуса на встречную полосу.

Авария произошла в районе 400 километра трассы М-2 «Крым». По предварительной информации, столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и Renault Megane. Первый двигался в сторону Москвы, а второй — в сторону Курска. По дороге Mercedes занесло, он выехал на встречную полосу. Столкновение было боковым.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали девять человек. Трое из них погибли. Правоохранители не стали перекрывать движение по трассе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять человек пострадали в ДТП с автобусом под Пермью. Среди пострадавших четверо детей.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Гороскоп на 11 января: Убывающая Луна не благоприятствует новым начинаниям

Последние новости

12:01
Микроавтобус и легковушка столкнулись в Орловской области, есть погибшие
11:59
Эксперт объяснил, почему Иран быстро признал вину за сбитый украинский Boeing
11:45
«Ну, просто огненная»: Полина Гагарина похвасталась счастливым фото из отпуска
11:30
КНДР назвала условие для возобновления переговоров о ядерном разоружении
11:24
В Японии произошло извержение вулкана Синдакэ
11:04
«Черный ящик» сбитого украинского лайнера отправят на расшифровку во Францию

Сейчас читают

Гороскоп на 11 января: Убывающая Луна не благоприятствует новым начинаниям
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга
Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]