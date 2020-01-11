Микроавтобус и легковушка столкнулись в Орловской области, есть погибшие

Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Орловской области. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло после выезда микроавтобуса на встречную полосу.

Авария произошла в районе 400 километра трассы М-2 «Крым». По предварительной информации, столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и Renault Megane. Первый двигался в сторону Москвы, а второй — в сторону Курска. По дороге Mercedes занесло, он выехал на встречную полосу. Столкновение было боковым.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали девять человек. Трое из них погибли. Правоохранители не стали перекрывать движение по трассе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять человек пострадали в ДТП с автобусом под Пермью. Среди пострадавших четверо детей.