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В РПЦ считают храм подходящим местом для знакомства с девушками

, 17:15 | Светлана Александрова 40

По словам митрополита Илариона, не нужно стесняться заговорить с незнакомкой в церкви, если она понравилась с первого взгляда.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов; ТАСС / Рюмин Александр, Терещенко Михаил, Шарифулин Валерий, Мальгавко Сергей

В Русской православной церкви считают храм вполне подходящим местом для знакомства со своей второй половинкой. По словам председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Волоколамского Илариона, для православного это естественно, и многие церковные люди полюбили друг друга и поженились, начав общаться во время исполнения церковных послушаний.

«Конечно, храм — это дом Божий, и, конечно, было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту. С другой стороны, для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма — это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь», — цитирует Илариона Интерфакс.

В эфире программы «Церковь и мир» митрополит порекомендовал молодым людям не упускать зарождающееся чувство и не стесняться подойти и побеседовать с понравившейся с первого взгляда девушкой.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, митрополит Иларион разъяснил, в какой момент, по мнению РПЦ, у человека появляется душа.

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