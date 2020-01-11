В РПЦ считают храм подходящим местом для знакомства с девушками

В Русской православной церкви считают храм вполне подходящим местом для знакомства со своей второй половинкой. По словам председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Волоколамского Илариона, для православного это естественно, и многие церковные люди полюбили друг друга и поженились, начав общаться во время исполнения церковных послушаний.

«Конечно, храм — это дом Божий, и, конечно, было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту. С другой стороны, для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма — это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь», — цитирует Илариона Интерфакс.

В эфире программы «Церковь и мир» митрополит порекомендовал молодым людям не упускать зарождающееся чувство и не стесняться подойти и побеседовать с понравившейся с первого взгляда девушкой.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, митрополит Иларион разъяснил, в какой момент, по мнению РПЦ, у человека появляется душа.