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Модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова

, 23:53 | Нюра Незванова 108

Девушку госпитализировали с травмой бедра, ее молодой человек Андрей Баков в момент ЧП спал в этой же квартире.

Фото: Instagram @k_ksusha

Модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры, которая принадлежит внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. Как стало известно 5-tv.ru, молодые люди начали встречаться несколько недель назад. В роковой вечер влюбленные вместе с друзьями отдыхали в увеселительном столичном заведении, но парень перебрал со спиртным, и друзья отвезли пару домой.

По предварительным данным, Баков лег спать, а проснулся уже от звонка полицейских, которые рассказали, что его подруга выпала из окна.

Ее подруга Алеся Кафельникова — дочь известного теннисиста — написала в сторис Instagram, что Ксения ничего не помнит о своем падении. Известно лишь, что вызвать медиков модель попросила у случайного прохожего.

Сейчас Ксения находится в больнице, у нее диагностирована травма бедра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности происшествия с моделью, выпавшей из окна в Москве.

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