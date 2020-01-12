«Нашли в кустах, раздетую»: Кафельникова о модели, обнаруженной у дома внука Михалкова

Алеся Кафельникова, которая является подругой и коллегой модели Ксении Пунтус, обнаруженной у дома своего парня — внука Никиты Михалкова — Андрея Бакова, рассказала о новых подробностях загадочной истории, произошедшей в Москве.

Кафельникова поделилась в сторис Instagram, что девушку обнаружили в кустах и без одежды.

«Ребята, у нее сломаны ноги, ребра. Явно спрятали. Нашел ее дворник и вызвал скорую», — пишет Кафельникова.

Instagram @k_ksusha

Алеся высказала подозрение, что на вечеринке, которая предшествовала этим событиям, «произошло что-то не то», однако никто из присутствующих там не заметил ничего необычного.

В настоящий момент модель находится в тяжелом состоянии, и ничего не может рассказать сама.

«Очень жаль, молимся за нее. Она ничего не помнит, кроме своего имени», — написала Алеся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что модель выпала из окна одного из домов в Москве. В этот момент ее парень — внук известного режиссера — крепко спал в этой же квартире, о произошедшем с подругой он узнал от правоохранителей. До этих событий молодые люди развлекались на вечеринке, но молодой человек сильно перебрал со спиртным и друзья отправили пару домой.