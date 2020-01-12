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Появилось фото с места страшной аварии под Рязанью, где погибли три человека

, 9:49 | Нюра Незванова Фото 76

По последней информации, восемь человек, пострадавших в ДТП в Шацком районе Рязанской области находятся в тяжелом состоянии.

Фото: МЧС РФ

МЧС опубликовал фотографию с места страшной аварии микроавтобуса и легкового автомобиля в Шацком районе Рязанской области. В результате ДТП погибли три человека, еще восемь — получили травмы. Как сообщает ТАСС, по последней информации, восемь пострадавших в этой аварии, находятся в тяжелом состоянии.

«Семеро доставлены в Шацкую районную больницу и один в Сасовскую райбольницу. Все в тяжелом состоянии, у них сочетанные травмы, все находятся в реанимации, из них кто-то сейчас в операционной», — цитирует агентство врача райбольницы.

На месте происшествия работают экстренные службы города. Выясняются причины ДТП.

Между тем, ФАН опубликовал свои снимки с места страшной трагедии, по ним можно судить, насколько сильные повреждения получил микроавтобус с пассажирами.

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