«Нерадостная история»: Пелагея впервые прокомментировала свой развод

Пелагея впервые прокомментировала информацию о своем разводе с хоккеистом Иваном Телегиным. Незадолго до новогодних каникул певица и ее теперь уже бывший возлюбленный официально подтвердили, что их отношения завершены, однако никаких подробностей не раскрывали.

«Безусловно, это нерадостная история. Расставания и разводы — это такие истории, которые тяжело переживаются. Но у нас все хорошо, у нас отличные отношения с Иваном», — сказала артистка в интервью телеканалу «МузТВ».

При этом Пелагея отметила, что они с супругом получили в результате брака самое ценное — дочь Тасю. Отдельно певица подчеркнула: она надеется, что в бракоразводный процесс «не вмешаются никакие третьи лица». Между собой они с Телегиным договорились о том, что расторжение брака должно пройти безболезненно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после развода с Пелагеей у Телегина начались проблемы.