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«Нерадостная история»: Пелагея впервые прокомментировала свой развод

, 10:40 | Анастасия Игонина 41

Фолк-певица сообщила о расставании с мужем незадолго до Нового года.

Фото: Instagram @pelageya_insta

Пелагея впервые прокомментировала информацию о своем разводе с хоккеистом Иваном Телегиным. Незадолго до новогодних каникул певица и ее теперь уже бывший возлюбленный официально подтвердили, что их отношения завершены, однако никаких подробностей не раскрывали.

«Безусловно, это нерадостная история. Расставания и разводы — это такие истории, которые тяжело переживаются. Но у нас все хорошо, у нас отличные отношения с Иваном», — сказала артистка в интервью телеканалу «МузТВ».

При этом Пелагея отметила, что они с супругом получили в результате брака самое ценное — дочь Тасю. Отдельно певица подчеркнула: она надеется, что в бракоразводный процесс «не вмешаются никакие третьи лица». Между собой они с Телегиным договорились о том, что расторжение брака должно пройти безболезненно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после развода с Пелагеей у Телегина начались проблемы.

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